  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kıvanç Tatlıtuğ bakın Fatih Terim için neler yazdı?

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, teknik direktör Fatih Terim için bakın ne yazdı? İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ bakın Fatih Terim için neler yazdı?

Teknik direktör Fatih Terim, hemşehrisi Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu.

Kıvanç Tatlıtuğ bakın Fatih Terim için neler yazdı?
Aile dizisinin sezon finalinden sonra eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile İspanya'ya giden Tatlıtuğ, döner dönmez Adanalı hemşehrisi Terim ile bir araya geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ bakın Fatih Terim için neler yazdı?

Tatlıtuğ kareye, "Canım Fatim abim... Kıymetlim, O bir tane, başka yok. Hayranım ve hastasıyım" yazarak, teknik direktöre övgüler yağdırdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden sürpriz paylaşım
  Magazin

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden sürpriz paylaşım

Kıvanç Tatlıtuğ aşka geldi
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ aşka geldi

‘Kıvanç'lar yemekte buluştu
  Magazin

‘Kıvanç'lar yemekte buluştu

İki gün önce anne olan Funda Eryiğit'ten annelik itirafı
  Magazin

İki gün önce anne olan Funda Eryiğit'ten annelik itirafı

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını dile getirdi  
  Magazin

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını dile getirdi  

Aile dizisi tepki çeken sahne nedeniyle açıklama yaptı
  Gündem

Aile dizisi tepki çeken sahne nedeniyle açıklama yaptı