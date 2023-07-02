 Hazal Subaşı'ndan bikinili pozlar

Salih Bademci ile başrolünü paylaştığı Dilek Taşı dizisiyle ekrana dönecek Hazal Subaşı, tatile çıktı.

Ünlü oyuncu, bikinili karelerini yayınladı.



Subaşı, "Artık benimde tatil fotoğrafı koymam gerek" diye yazdı.

Fit vücuduyla dikkat çeken oyuncuya, beğeni yağdı.

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