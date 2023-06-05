  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Perihan Savaş'ın yeni dizisi belli oldu

Ünlü sanatçı Perihan Savaş, Salih Bademci ve Hazal Subaşı’nın başrolünü paylaştığı Dilek Taşı'nda izleyici karşısına çıkacak

Perihan Savaş'ın yeni dizisi belli oldu

Kanal D’nin, Pastel Film imzalı Dilek Taşı dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı.

Perihan Savaş'ın yeni dizisi belli oldu

Başrollerini Salih Bademci ve Hazal Subaşı’nın paylaştığı dizide Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan gibi birbirinden başarılı isimler rol alacak. Pastel Film’in son olarak el sıkıştığı isim ise duayen isim Perihan Savaş oldu.

 Perihan Savaş'ın yeni dizisi belli oldu

Yeni sezonda ekran yolcuğuna başlayacak dizinin cast çalışmaları halen devam ediyor.

Perihan Savaş'ın yeni dizisi belli oldu

1980’li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alan dizinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturuyor.

Perihan Savaş'ın yeni dizisi belli oldu

Etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini alan dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Salih Bademci'nin yeni projesi belli! Bademci'ye sürpriz partner
  Magazin

Salih Bademci'nin yeni projesi belli! Bademci'ye sürpriz partner

Eski eşi Arzu Balkan'ı iki kez aldatan Tamer Karadağlı'dan flaş itiraf...
  Magazin

Eski eşi Arzu Balkan'ı iki kez aldatan Tamer Karadağlı'dan flaş itiraf...

Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın mayolu pozları olay yarattı
  Magazin

Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın mayolu pozları olay yarattı

Ajda Pekkan hayranlarını şok etti
  Magazin

Ajda Pekkan hayranlarını şok etti

Neslihan Yeldan Türkiye'de bir ilke imza attı
  Magazin

Neslihan Yeldan Türkiye'de bir ilke imza attı

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'den şok açıklama: Uzaylılarla savaşıcağız
  Magazin

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'den şok açıklama: Uzaylılarla savaşıcağız