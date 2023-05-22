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Salih Bademci'nin yeni projesi belli! Bademci'ye sürpriz partner

Dilek Taşı’nın başrol oyuncuları belli oldu... İşte haberin detayları...

Salih Bademci'nin yeni projesi belli! Bademci'ye sürpriz partner

Kanal D’nin, Pastel Film imzalı dizisi Dilek Taşı’nın başrol oyuncuları belli oldu. Salih Bademci ve Hazal Subaşı’yı buluşturan dizinin hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

 Salih Bademci'nin yeni projesi belli! Bademci'ye sürpriz partner

Salih Bademci ve Hazal Subaşı’yı başrollerinde bir araya getiren Dilek Taşı, 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi izleyici ile buluşturacak. Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Hazırlık çalışmaları devam eden dizinin çekimleri yakın zamanda başlayacak.

Salih Bademci'nin yeni projesi belli! Bademci'ye sürpriz partner

 

 

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