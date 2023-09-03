Hazal Subaşı bilinmeyenlerini anlattı! O detaya çok şaşıracaksınız

Hazal Subaşı, Kanal D’nin merakla beklenen dizisi ‘Dilek Taşı’nın başrolünde. 28 yaşındaki oyuncu, Elele dergisine hem özel hayatını hem canlandırdığı ‘Figen’i anlattı.



İşte Hazal Subaşı'nın anlattıkları...

"Bu benim ilk dönem işim. Kendimi 80’lerde görmek çok heyecan verici. ‘Figen’ adalet duygusu çok yüksek, duyarlı, hassas ama güçlü bir kadın."



"Hayatındaki karmaşanın tam ortasında sapasağlam durmaya çalışan, inandığı her şeyi ve herkesi savunan, koruyup kollayan biri."



"Konunun büyüklüğü, küçüklüğü fark etmez, çok hızlı karar alırım."

"Kendi başıma eğlenmeye bayılırım."



"Mutlu ama zor uyanırım. Rutinlerimi çok seviyorum."

"Fırsatını bulursam aşçılık okuluna gitmek istiyorum."

"Yeni tanıştığım birine hemen ısınabilirim. Çok zor biri değilim. Benimle anlaşmak kolay olur."

"Eskiden daha soğuk göründüğümü söylüyorlardı. ‘Sana güvenmekte zorlanırım’ derdi, çoğu kişi."

"Biraz erteleme sorunum var."

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