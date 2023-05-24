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Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni!

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı'nın Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile birlikte olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Hazal Subaşı’nın Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile birlikte olduğunu öğrendim. Subaşı’nın eski sevgilisi Rıza Kocaoğlu’nun, İynemli’nin ‘kankası’ olması bakalım bu ilişkiye gölge düşürecek mi? Aşk genellikle beklenmedik yerlerde ortaya çıkar, bir kez daha buna şahit oluyoruz... Sevilen oyuncu Hazal Subaşı, kalbini bu kez Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı’ya kaptırdı.

Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni!
“Fazilet Hanım ve Kızları”, “Sefirin Kızı” gibi başarılı dizilerdeki rolleriyle tanınan yetenekli oyuncu, özel hayatını gizli tutarken eğlence sektörüyle uğraşan Atakan Başavcı ile vakit geçirirken görüntülenmesi dedikoduları alevlendirdi.

Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni!
Atakan Başavcı’nın Aras Bulut İynemli’nin kuzeni olduğunu belirtmiştim. Bu bağ, yanında spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni!

Çünkü Subaşı’nın eski sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile İynemli’nin yakın dost, hatta ‘kanka’ olduğu biliniyor.

Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni!
Türkiye’deki eğlence sektöründe sıkı dostluklar geliştiriliyor. Bu nedenle Hazal Subaşı ve Atakan Başavcı’nın yollarının, Aras Bulut İynemli nedeniyle kesişmesi şaşırtıcı değil.

İlişkisi hakkında bir açıklama yapmayan Hazal Subaşı’na, Rıza Kocaoğlu’nun hayranları nasıl bir tepki verir bilinmez. Bu arada ikilinin birbirlerini sosyal medyada takip etmeye başladığını da eklemeden geçmeyeyim...

 

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