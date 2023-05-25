  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hazal Subaşı sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, yeni sevgilisi Atakan Başsavcı ile görüntülendi. İşte detaylar...

Hazal Subaşı sevgilisiyle görüntülendi

Adını Rıza Kocaoğlu ile yaşadığı aşkla duyuran Hazal Şubaşı, yeni sevgilisi Atakan Başsavcı ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer, kısa süreli panik yaşadı.

Hazal Subaşı sevgilisiyle görüntülendi
Şubaşı'nın erkek arkadaşı yaşadığı şok ile "Kamera bizi mi çekiyor?" diye kendi kendine konuşmaya başladı. Gazetecilerle sohbet eden Şubaşı, "İlişkimiz daha çok yeni. Bir aydır birlikteyiz. Her şey çok güzel gidiyor" diyerek, gecenin karanlığında gözlerden kayboldu. Aras Bulut İynemli'nin yeğeni Atakan Başsavcı...

 

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni!
  Magazin

Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni!

Salih Bademci'nin yeni projesi belli! Bademci'ye sürpriz partner
  Magazin

Salih Bademci'nin yeni projesi belli! Bademci'ye sürpriz partner

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Cannes'ı salladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Cannes'ı salladı

Fernando Muslera uçağı birbirine kattı
  Magazin

Fernando Muslera uçağı birbirine kattı

Seçil Gür sosyal medyayı salladı
  Magazin

Seçil Gür sosyal medyayı salladı

Engin Akyürek'ten alkışlanacak hareket
  Magazin

Engin Akyürek'ten alkışlanacak hareket