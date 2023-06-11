Dilek Taşı dizisinde Hazal Subaşı'na sürpriz partner

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Dilek Taşı” dizisi 15 Haziran’da sete çıkacak.



Merakla beklenen dizide Salih Bademci, Hazal Subaşı, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil ve Perihan Savaş başlıca rolleri paylaşacak. Can Sinan‘ın yazdığı, Altan Dönmez‘in ise yöneteceği dizide Hazal Subaşı‘nın partnerine hayat verecek oyuncu da belli oldu.

Son olarak cuma günü yayınlanan Netflix‘in Merve Kült filminde Anıl rolüne hayat veren ve başarılı performansıyla beğeni toplayan Ozan Dolunay, Dilek Taşı dizisinin başrol oyuncuları arasına katıldı.

Ozan Dolunay dizide Figen’in (Hazal Subaşı) minibüs şoförlüğü yapan sözlüsü Kenan roüne hayat verecek.

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