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Dilek Taşı dizisinde Hazal Subaşı'na sürpriz partner

Kanal D'nin Pastel Film imzalı dönem dizisi "Dilek Taşı"ın salı günü okuma provası yapılacak. İşte detaylar...

Dilek Taşı dizisinde Hazal Subaşı'na sürpriz partner

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Dilek Taşı” dizisi 15 Haziran’da sete çıkacak.

Dilek Taşı dizisinde Hazal Subaşı'na sürpriz partner
Merakla beklenen dizide Salih Bademci, Hazal Subaşı, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil ve Perihan Savaş başlıca rolleri paylaşacak. Can Sinan‘ın yazdığı, Altan Dönmez‘in ise yöneteceği dizide Hazal Subaşı‘nın partnerine hayat verecek oyuncu da belli oldu.

Dilek Taşı dizisinde Hazal Subaşı'na sürpriz partner

Son olarak cuma günü yayınlanan Netflix‘in Merve Kült filminde Anıl rolüne hayat veren ve başarılı performansıyla beğeni toplayan Ozan Dolunay, Dilek Taşı dizisinin başrol oyuncuları arasına katıldı.

Dilek Taşı dizisinde Hazal Subaşı'na sürpriz partner

Ozan Dolunay dizide Figen’in (Hazal Subaşı) minibüs şoförlüğü yapan sözlüsü Kenan roüne hayat verecek.

Dilek Taşı dizisinde Hazal Subaşı'na sürpriz partner

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