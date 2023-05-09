  Terzi dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu!

Netflix, güçlü oyunculukları ve etkileyici hikayesi ile heyecanı dorukta bırakan Terzi’nin 2. sezon tarihini tanıtım fragmanı ile duyurdu.

İlk sezonunu nefeslerin tutulduğu bir final ile noktalayan Terzi, 28 Temmuz’da yeni sezonuyla izleyici ile buluşacak.

Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül gibi sevilen isimlere yeni sezonda Berrak Tüzünataç da dahil oluyor. Cem Karcı’nın yönettiği, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı Terzi’nin 2. sezonu 28 Temmuz’da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

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