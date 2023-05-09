  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Terzi dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu!

Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül'ün başrolünü paylaştığı Terzi dizisinin ikinci sezonunun tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Terzi dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu!

Netflix, güçlü oyunculukları ve etkileyici hikayesi ile heyecanı dorukta bırakan Terzi’nin 2. sezon tarihini tanıtım fragmanı ile duyurdu.

Terzi dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu!

İlk sezonunu nefeslerin tutulduğu bir final ile noktalayan Terzi, 28 Temmuz’da yeni sezonuyla izleyici ile buluşacak.

  Terzi dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu!

Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül gibi sevilen isimlere yeni sezonda Berrak Tüzünataç da dahil oluyor. Cem Karcı’nın yönettiği, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı Terzi’nin 2. sezonu 28 Temmuz’da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Terzi dizisi demişken keşke beni de dikse!
  Güncel

Terzi dizisi demişken keşke beni de dikse!

İlkin Tüfekçi adının aşk iddiasına karıştığı Çağatay Ulusoy sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
  Magazin

İlkin Tüfekçi adının aşk iddiasına karıştığı Çağatay Ulusoy sorusuna verdiği cevapla şaşırttı

Çağatay Ulusoy Ece Sükan ile aşk mı yaşıyor?
  Magazin

Çağatay Ulusoy Ece Sükan ile aşk mı yaşıyor?

Duygu Sarışın'ı kaçırtan Çağatay Ulusoy sorusu
  Magazin

Duygu Sarışın'ı kaçırtan Çağatay Ulusoy sorusu

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi
  Magazin

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi

Adı birçok kişiyle anılan Çağatay Ulusoy'un sürpriz aşkı!
  Magazin

Adı birçok kişiyle anılan Çağatay Ulusoy'un sürpriz aşkı!