Çağatay Ulusoy evine öyle bir şey yaptırdı ki!

Posta'dan Kaan Ölker'in haberine göre; Çağatay Ulusoy, Zekeriyaköy'deki evine rahatlıkla beste ve şarkı kayıtları yapabileceği müzik stüdyosu kurdurttu.
Film ve dizilerde söylediği şarkılarla beğeni toplayan oyuncu, günün büyük kısmını stüdyosunda geçiriyor.
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