  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Çağatay Ulusoy evine öyle bir şey yaptırdı ki!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy evine öyle bir şey yaptırdı ki! İşte detaylar...

Çağatay Ulusoy evine öyle bir şey yaptırdı ki!

Posta'dan Kaan Ölker'in haberine göre; Çağatay Ulusoy, Zekeriyaköy'deki evine rahatlıkla beste ve şarkı kayıtları yapabileceği müzik stüdyosu kurdurttu.

Çağatay Ulusoy evine öyle bir şey yaptırdı ki!

Film ve dizilerde söylediği şarkılarla beğeni toplayan oyuncu, günün büyük kısmını stüdyosunda geçiriyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Çağatay Ulusoy bomba bir diziyle ekrana dönüyor
  Magazin

Çağatay Ulusoy bomba bir diziyle ekrana dönüyor

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkını bakın kim ortaya çıkardı?
  Magazin

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkını bakın kim ortaya çıkardı?

Çağatay Ulusoy'a bomba diziden teklif
  Magazin

Çağatay Ulusoy'a bomba diziden teklif

Çağatay Ulusoy'dan heyecanlandıran proje! Atatürk'ü...
  Magazin

Çağatay Ulusoy'dan heyecanlandıran proje! Atatürk'ü...

Ünlü oyuncu Ece Sükan'dan bikinili pozlar
  Magazin

Ünlü oyuncu Ece Sükan'dan bikinili pozlar

Terzi dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu!
  Magazin

Terzi dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu!