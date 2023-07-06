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Çağatay Ulusoy'dan heyecanlandıran proje! Atatürk'ü...

Çağatay Ulusoy'dan hayranlarını heyecanlandıran proje... İşte haberin detayları...

Çağatay Ulusoy'dan heyecanlandıran proje! Atatürk'ü...

Türkiye’nin önde gelen yapım şirketlerinden Statü Film’in sahipleri Galip Güner ve Elin Ecealp’ten ses getirecek bir proje başlıyor.

Çağatay Ulusoy'dan heyecanlandıran proje! Atatürk'ü...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in son 24 saatinin anlatıldığı filmin çalışmalarına başlandı.

Çağatay Ulusoy'dan heyecanlandıran proje! Atatürk'ü...
Önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak filmin başrolünde Çağatay Ulusoy’un düşünüldüğü ve görüşmelerin başlandığı öğrenildi.

 Çağatay Ulusoy'dan heyecanlandıran proje! Atatürk'ü...

Galip Güner, Ermeni Lobisinin gazetelerde de yer alan, Atatürk filminin Disney Plus Dijital TV kanalından yayınlanmaması talebinde bulunması hakkında konuştu.

Çağatay Ulusoy'dan heyecanlandıran proje! Atatürk'ü...

Güner, “Disney’in nihai kararını bilemem. Ama ben bir Türk yapımcısı ve milliyetçisi olarak kahramanlığımızın hikayesinin yeni nesil gençlerimize, yol gösterici olarak bu hikayeleri hayata geçirmek için elimden geleni yapacağım. Ben ve benim gibi yapımcıların sanal kahramanları değil, bizim kendi gerçek kahramanlarımızı Türk toplumundaki yeni gençlere aktarılması arzusundayım. Bu ruha en iyi örnek olan Statü Pictures olarak 2010 yılında yaptığımız 63 vatan evladının,vatanları için Sakarya Meydan Muhaberesi’nde kahramanca mücadele edip şehit olmalarını anlattığımız ‘Taş Mektep’ filmimiz izlenebilir.

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