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Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkını bakın kim ortaya çıkardı?

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkını bakın ortaya çıkardı. İşte haberin detaylar...

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkını bakın kim ortaya çıkardı?

Adı aşk dedikodusuna karışan Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy yine yan yana görüntülendi.

 Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkını bakın kim ortaya çıkardı?

Adları aşk dedikodusuna karışan Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan, Bodrum'da bir partiye katıldı.

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkını bakın kim ortaya çıkardı?
Terzi dizisinde oynayan ikilinin fotoğraflarını fotoğrafçı Mert Alaş paylaştı.

 Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkını bakın kim ortaya çıkardı?

Sükan ve Ulusoy'un sık sık bir araya gelmesi, "Aşk yaşıyorlar" yorumlarına sebep oldu.

 

 

 

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