Çağatay Ulusoy Ece Sükan ile aşk mı yaşıyor?

Netflix, gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen yeni dizisi Terzi’nin lansmanını dizi ekibinin katıldığı bir yemekle kutladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen yemeğe dizinin başrolü Çağatay Ulusoy başta olmak üzere oyuncuları Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül, yönetmeni Cem Karcı, senaristleri Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı ve yapımcısı Onur Güvenatam da katıldı.

"İÇ DÜNYAMI YANSITMAK İSTEMİYORUM"

Gazetecilerin özel hayat sorularına yanıt veren Çağatay Ulusoy, "Özel hayat özeldir adı üstünde. Magazine uzak oluşum karakterle alakalı bir şey olabilir. Kendimi sakındığım bir durum yok. Önceki hayatımda da böyleydim. Ünlü olup bir şeyler değiştiğinde de böyleyim. Hiç tanımadığım insanlar ile yazıyorsunuz beni. Aşk haberlerinin gerçekliği varmış gibi yazılıyor bir de. Özel hayatımın özel kalmasını istiyorum. Aile ilişkilerimde de böyle bu. İç dünyamı çok yansıtmak istemiyorum" dedi.

"SIRADAN BİR ARKADAŞ GEZMESİYDİ"

Geçtiğimiz günlerde Ece Sükan ile görüntülenen ve aşk yaşadıkları iddia edilen Çağatay Ulusoy, Sükan ile ilgili sorulara ise, " Bu projede birlikte de çalıştık. Ece Hanım ile daha eski bir tanışıklığımız var aslında. Sıradan bir arkadaş gezmesiydi. Yanlış bir şekilde dile getirdiler. Altında bir şey aranacak bir durum yok bence. Bizi birlikte görebilirsiniz altında bir şey aranmasın lütfen." diyerek aşk iddialarını yalanladı.

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