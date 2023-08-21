Çağatay Ulusoy bomba bir diziyle ekrana dönüyor

Çağatay Ulusoy genç kuşağın en çalışkan starlarının başında geliyor. Yakışıklı oyuncu Netflix için Terzi'nin ardından Centilmen filmini çekmiş, hiç ara vermeden de ülkemizin en yetenekli yönetmenlerinden Taylan Biraderler‘in çektiği Kübra dizisinde başrol oynamıştı. Bu arada televizyon için de çok sayıda teklif alan Ulusoy kararını verdi ve 2017 yapımı İçerde dizisinde beraber çalıştığı Ay Yapım’la anlaştı.

Ünlü oyuncu Ay Yapım‘ın FOX için çekeceği Gaddar dizisinde Levent (İsim değişebilir) adlı bir genci canlandıracak. Sevdiği kadını ve ailesini geride bırakıp askere giden Levent dönüşte hiç beklemediği olayların içinde kendisini bulup adeta bir gaddara dönüşecek.

Çukur ve Üç Kuruş”u çeken başarılı yönetmen Sinan Öztürk’ün çekeceği dizi merakla bekleniyor. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu tarafından yazılan proje son dönemin en güzel yazılmış işlerinin başında geliyor. Dizinin sürprizlerinden biri de geçen günlerde kaybettiğimiz Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray‘ın Gaddar şarkısının da kullanılacak olması…

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