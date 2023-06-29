 Ünlü oyuncu Ece Sükan'dan bikinili pozlar

Ece Sükan, tatile devam ediyor.

Adı Çağatay Ulusoy ile anılan ünlü oyuncu Ece Sükan, bikinili pozlarını paylaştı.



Terzi dizisinde Ulusoy ile kamera karşısına geçen oyuncunun fit hali dikkat çekti.

Sükan, ayna selfiesi de yaptı.



Oyuncu, bazı karelerini de siyah-beyaz yayınladı.

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