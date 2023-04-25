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Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile modacı Ece Sükan aşkı belgelendi. İşte haberin detayları...

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi

Bir gece kulübünde sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu, birlikte oynadıkları dizinin setinin ardından eğlenmeye gitti.

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi

İkiliye, isimleri aşk dedikodusuna karışan Ece Sükan ve Çağatay Ulusoy da eşlik etti.

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi

Geç saatlere kadar eğlenen grup, gecenin sonunda Arnavutköy, Ece Sükan’ın evine gitti.

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi

Flaşların patlamasıyla şok yaşayan oyuncular, panikleyerek sağa sola kaçıştı.

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi

Binadan içeriye ilk Ece Sükan girdi.

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi
Sükan'ın ardından Çağatay Ulusoy ve Rıza Kocaoğlu da koşar adımlarla binaya girerek soruları yanıtsız bıraktı.

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi

Oyuncu Bensu Soral, ise son anda arkadaşlarını arkasından gitmekten vazgeçti.

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi

Soral, "Set sonrası eğlenmeye çıktık. Bende arkadaşlarımı eve bıraktım" diyerek savunma yaptı.

 

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