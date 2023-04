Günsu Saraçoğlu “ReBirth” Kişisel Sergisi ile İstanbul ve ABD’de

Günsu Saraçoğlu’nun “ReBirth” sergisi, The Soul Art House’da 29 Nisan – 13 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbullu sanat izleyicisinin beğenisine sunulacak. Amerika Birleşik Devletleri’nde The Havre de Grace Maritime Museum and Environmental Center’da 1-31 Mayıs 2023 tarihlerinde “ReBirth” koleksiyonuna ev sahipliği yapacak.

Saraçoğlu; “Rebirth” isimli koleksiyonu hakkında şöyle bilgi verdi:

Öncelikle iki kişisel sergimin aynı tarihlerde sanat izleyicisiyle buluşacak olması beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Elbette ben İstanbul’da The Soul Art House’da mutluluğumu bizi onurlandıran sanatsever dostlarımla paylaşacağım. İstanbul’daki sergimde yer alan eserlerin sanatsal baskıları da The Havre de Grace Maritime Museum and Environmental Center’da izleyiciyle buluşacak.

“ReBirth”; dijital art çalışmalarımı, akrilik ve karışık teknik ile birleştirdiğim eserlerden oluşmaktadır. Geleneksel resim teknikleri ile dijital çalışmalarımı karışık teknik olarak üretmek bana çok keyif verdi.

Uzun yıllardan beri kentsel dönüşüm, iklim ve çevre hakkında eleştirilerimi resimlerimle ifade ettim. Sanat yoluyla yaşadığım döneme ait hem bir bellek oluşturmak hem de toplumsal bilinçlenmeye yönelik katkı sağlamak temel amacımdı. Ve kendi düşünce düzeyim, resimlerimdeki ifadelerimde kendi içinde dönüşerek “ReBirth” serisi halinde ortaya çıktı. “Doğa kusursuz bir dengeyle ayakta… Her canlı yemesi gerektiği kadar beslenip, toprağın ya da havanın tolere edebileceği düzeyde atıklarla yaşamına devam ediyor. Oysa insanın yaptığı tahribat doğanın tahammülünün çok üstünde. Ben resimlerimde insanın, geçmişten bugüne fütursuzca her alana hakim olma isteğinin yarattığı kaosu anlatma çabası içindeyim. Bizi biz yapan her şey doğada, doğanın doğal yapısı tahrip edildikçe, dokular yaratarak doğal dokuya ve doğadaki uyuma dikkat çekmeye çalışıyorum. Son dönemde ülkemde ve dünyada yaşanan doğal afetleri düşünürsek, sanki doğa kendini sıfırlamaya çalışıyor hissine kapılıyorum. Örneğin; Türkiye’de yaşanan deprem sonucu sadece insan ve mal kaybının çok ötesinde kayıplara ve değişimlere de yol açacak. Coğrafyadaki bu değişimler canlılarında yaşamına direkt etkide bulunacak. Mesela; su kaynaklarının yerinin ve kuşların göç yolları değişmesi v.s.”. The Soul Art House’da 29 Nisan 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılış kokteyline sanatsever dostlarımı bekliyorum. “

Sanatçı Günsu Saraçoğlu’nun “ReBirth” isimli kişisel sergisi, The Soul Art House’da 13 Mayıs 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

