Dilek Birgen, beş yıl ara verdiği Bodrum Club Catamaran'ın yeniden dümeninin başına geçti. Yüzen disko olarak bilinen Club Catamaran'ın yeniden başına geçen iş insanı, çalışmalara başladı.

Birgen, sezondan önce Bodrum'a giderek, mekanın tadilatıyla yakından ilgileniyor.

Kulübün tasarımını baştan sona yenileyen iş insanı, mekandan ayrılmıyor.

Haziran başında kapılarını açacak Club Catamaran için Birgen, "Çok heyecanlıyım. İşimi çok özledim. Mekanımızda birçok isim sahne alacak. Mekanı baştan sona yeniliyoruz. Umarım bütün sezon Bodrum adına güzel geçer" dedi.

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