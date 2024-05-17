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Dilek Birgen, beş yıl ara verdiği Bodrum Club Catamaran'ın yeniden dümeninin başına geçti

Dilek Birgen, beş yıl ara verdiği Bodrum Club Catamaran'ın yeniden dümeninin başına geçti. İşte detaylar...

Dilek Birgen, beş yıl ara verdiği Bodrum Club Catamaran'ın yeniden dümeninin başına geçti

Dilek Birgen, beş yıl ara verdiği Bodrum Club Catamaran'ın yeniden dümeninin başına geçti. Yüzen disko olarak bilinen Club Catamaran'ın yeniden başına geçen iş insanı, çalışmalara başladı.

 Dilek Birgen, beş yıl ara verdiği Bodrum Club Catamaran'ın yeniden dümeninin başına geçti

Birgen, sezondan önce Bodrum'a giderek, mekanın tadilatıyla yakından ilgileniyor.

 Dilek Birgen, beş yıl ara verdiği Bodrum Club Catamaran'ın yeniden dümeninin başına geçti

Kulübün tasarımını baştan sona yenileyen iş insanı, mekandan ayrılmıyor.

 Dilek Birgen, beş yıl ara verdiği Bodrum Club Catamaran'ın yeniden dümeninin başına geçti

Haziran başında kapılarını açacak Club Catamaran için Birgen, "Çok heyecanlıyım. İşimi çok özledim. Mekanımızda birçok isim sahne alacak. Mekanı baştan sona yeniliyoruz. Umarım bütün sezon Bodrum adına güzel geçer" dedi.

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