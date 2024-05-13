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SnobMagazin.com

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ilk kez görüntülendi

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ilk kez görüntülendi

Snob Magazin'in özel haberine göre; 26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren ve uzun süre hastanede tedavi gören Settar Tanrıöğen, ilk kez Nişantaşı'nda Snob Magazin tarafından görüntülendi.

 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ilk kez görüntülendi

Hastalığı nedeniyle 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde ayrılan sanatçının zayıfladığı görüldü.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ilk kez görüntülendi
Yürüyüş yapan Tanrıöğen, "Geçmiş olsun" sözlerine, "Teşekkür ederim diyerek karşılık verdi.

 

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ilk kez görüntülendi
Sanatçı, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Abdullah karakterini canlandırıyordu, Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan dahil olmuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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