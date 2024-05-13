 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen ilk kez görüntülendi

Snob Magazin'in özel haberine göre; 26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren ve uzun süre hastanede tedavi gören Settar Tanrıöğen, ilk kez Nişantaşı'nda Snob Magazin tarafından görüntülendi.

Hastalığı nedeniyle 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde ayrılan sanatçının zayıfladığı görüldü.



Yürüyüş yapan Tanrıöğen, "Geçmiş olsun" sözlerine, "Teşekkür ederim diyerek karşılık verdi.



Sanatçı, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Abdullah karakterini canlandırıyordu, Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan dahil olmuştu.

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