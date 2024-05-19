Bodrum'da gelen milyonluk hesap şok etti!

Bodrum'da her sene gündem olan fahiş fiyatlara bu sene daha sezon başlamadan yenisi eklendi.

Otel fiyatları, tekne fiyatlar, plajlara giriş ücretleri, lahmacun ile hamburgedeki fiyatların yüksek olması nedeniyle sık sık gündeme gelen Bodrum, bu defa bir mekana verilen ücretle damga vurdu.

20 kişilik bir grup gecenin sonunda 1 milyon 115 bin 510 TL'lik hesap ödedi.

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