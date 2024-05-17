Songül Karlı hayatının aşkını paylaştı!

Songül Karlı, uzun bir aradan sonra oğlu Efe Furkan ile fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. "Hayatımın aşkı" dediği çocuğuyla karesini yayınlayan sanatçıya beğeni yağdı.



Karlı'nın oğlunun büyüdüğü görüldü.



Sanatçının değişimi ise hayranlarından beğeni topladı.

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