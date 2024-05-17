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Songül Karlı hayatının aşkını paylaştı!

Ünlü sanatçı Songül Karlı hayatının aşkını paylaştı! İşte detaylar...

Songül Karlı hayatının aşkını paylaştı!

Songül Karlı, uzun bir aradan sonra oğlu Efe Furkan ile fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. "Hayatımın aşkı" dediği çocuğuyla karesini yayınlayan sanatçıya beğeni yağdı.

Songül Karlı hayatının aşkını paylaştı!
Karlı'nın oğlunun büyüdüğü görüldü.

Songül Karlı hayatının aşkını paylaştı!
Sanatçının değişimi ise hayranlarından beğeni topladı.

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