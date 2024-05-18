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Günel'den sürpriz proje!

Ünlü şarkıcı Günel Zeynalova'dan sürpriz proje... İşte detaylar...

Günel'den sürpriz proje!

Günel Zeynalova, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı. Pandemi döneminde evde boş durmayıp kaş ve kirpik bakım serumu yaptığını söyleyen ünlü şarkıcı, şimdi bu konuda daha profesyonel adımlar attığını belirtti.

 

Günel'den sürpriz proje!
Bir yıldır kendi serumlarını kullandığını söyleyen Zeynalova, "Kendi serumumu yaptım ve güzel sonuçlar aldım. Baya baya kimyager oldum," diyerek gazetecilerle şakalaştı. Her zamanki neşeli tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı, kısa alışveriş turunun ardından muhabirlerin fotoğraf isteğini de geri çevirmedi. Yakın çevresinde de denenen ve olumlu geri dönüşler alan bu serumu çok yakında satışa sunmayı planladığını belirten Zeynalova, yeni girişimiyle şimdiden merak uyandırdı.

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