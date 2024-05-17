 Eski eşi Bülent Şakrak tarafından aldatıldığı iddia edilen Ceyda Düvenci'nin verdiği cevap şaşırttı!

Ceyda Düvenci, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Renkli kıyafet tercih eden oyuncu, "Yaz tatilinde oğlumla Kenya'ya gideceğim. Çocuğuma sözüm var, merak ediyoruz. Safari yapacağız. Hem kızım hem de oğlumla tatil yapacağız" dedi.



Televizyon programıyla izleyici karşısında olan Düvenci, "Dizi ve sinema için gelen senaryolara bakıyorum" dedi.

Geçtiğimiz sene boşandığı Bülent Şakrak'ın kendisini Esra Akpınar'la aldattığı haberlerinin sorulmasına oyuncu, "Bu konuda konuşmayacağım.

Bazen sessizlik en güzel cevaptır. Sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bir yorum yapmayacağım.



Bu konuyla ilgili konuşmama kararı aldım" diye cevap verdi.

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