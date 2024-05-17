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Eski eşi Bülent Şakrak tarafından aldatıldığı iddia edilen Ceyda Düvenci'nin verdiği cevap şaşırttı!

Eski eşi Bülent Şakrak tarafından aldatıldığı iddia edilen Ceyda Düvenci'nin verdiği cevap şaşırttı! İşte detaylar...

Eski eşi Bülent Şakrak tarafından aldatıldığı iddia edilen Ceyda Düvenci'nin verdiği cevap şaşırttı!

Ceyda Düvenci, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Eski eşi Bülent Şakrak tarafından aldatıldığı iddia edilen Ceyda Düvenci'nin verdiği cevap şaşırttı!
Renkli kıyafet tercih eden oyuncu, "Yaz tatilinde oğlumla Kenya'ya gideceğim. Çocuğuma sözüm var, merak ediyoruz. Safari yapacağız. Hem kızım hem de oğlumla tatil yapacağız" dedi.

Eski eşi Bülent Şakrak tarafından aldatıldığı iddia edilen Ceyda Düvenci'nin verdiği cevap şaşırttı!
Televizyon programıyla izleyici karşısında olan Düvenci, "Dizi ve sinema için gelen senaryolara bakıyorum" dedi.

 Eski eşi Bülent Şakrak tarafından aldatıldığı iddia edilen Ceyda Düvenci'nin verdiği cevap şaşırttı!

Geçtiğimiz sene boşandığı Bülent Şakrak'ın kendisini Esra Akpınar'la aldattığı haberlerinin sorulmasına oyuncu, "Bu konuda konuşmayacağım.

 Eski eşi Bülent Şakrak tarafından aldatıldığı iddia edilen Ceyda Düvenci'nin verdiği cevap şaşırttı!

Bazen sessizlik en güzel cevaptır. Sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bir yorum yapmayacağım.

Eski eşi Bülent Şakrak tarafından aldatıldığı iddia edilen Ceyda Düvenci'nin verdiği cevap şaşırttı!
Bu konuyla ilgili konuşmama kararı aldım" diye cevap verdi.

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