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Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı evlendi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi

Bir süredir birlikte olan olan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, evlendi. Pamuk, Instagram profilindeki soyismini değiştirdi. Pamuk sayfasında Melisa Aslı Yazıcı yaptı.

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi. Oyuncu Instagram profilini Melisa Aslı Yazıcı yaptı.

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