Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi

Bir süredir birlikte olan olan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, evlendi. Pamuk, Instagram profilindeki soyismini değiştirdi. Pamuk sayfasında Melisa Aslı Yazıcı yaptı.



Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi. Oyuncu Instagram profilini Melisa Aslı Yazıcı yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.