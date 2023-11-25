Simge Kalfaoğlu’ndan ‘Rüyarengi’ sergisi  

Sergi, rüyanın anlatılamaz rengine, bilinçaltının çözülmeyi bekleyen sembollerinin ve imgelerinin kendini kolayca ele vermeyen gizemine atıfta bulunuyor.

Resimlerdeki imgeler ve semboller izleyeni renkli bir düşe davet ederken, rüyanın, insanın hakikati olduğunu da masalsı bir dille duyuruyor.

Hiç unutulmayan renkli bir rüyaya atfen, onun anlatılamaz renginin ifadesini boyamayı denedim diyen sanatçı, sözgelimi sembolleştirdiği balık imgesi kendisine göre; yaşamın içinde sessiz, kolay ve akışta kalarak yaşamayı çağrıştırsa da, ‘ imgenin anlamı herkese göre değişebilir.’ diye de ekliyor.

Resimlerdeki hayvan figürleri sezginin inkâr edilemez gücüne dair oradalar. Onlar yaşamları boyu sezgileriyle yaşar, kendilerini öyle korur ve sezgisi yoluyla zaten her şeyi biliyorlardır. İnsan, sezgisinin sesini kıstıkça yaşamın doğasından, doğal akışından uzak, kaygının hâkimiyetinde başka bir ruhu, yapay bir usu yaşar.

Yaşamın doğasına, doğal akışının içinde olmaya dair yaptığı atıfları doğanın elemanlarıyla sembolize eden sanatçı, eserlerinde düşsel atmosfer, bir masalın ifadesi, özgün portreler, tiyatral beden ifadesi, gerçekle rüya arasındaki mesafesizlik,sezginin yaşamdaki gücü gibi konuları daima varoluşçuluk şemsiyesi altında ele almakta olduğunu dile getirir.

Best Art Gallery kurucusu ve serginin küratörü Meryem İpek Sanatçımız Simge Kalfaoğlunun galerimizdeki sergisi renkçi bir üslupla figüratif anlamda ürettiği resimleri izleyeni rüya görmeye davet ediyor. Özgün figür anlayışını, üsluplaştırdığı bir teknikle anlatan sanatçımızın sergisi 9Aralık a dek BestArt galerimizde izlenebilir tüm sanatseverleri bekliyoruz.

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