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Demet Özdemir Yunan aşkı DJ Sergio için bakın ne yaptı?

Demet Özdemir Yunan aşkı DJ Sergio için bakın ne yaptı? İşte detaylar...

Demet Özdemir Yunan aşkı DJ Sergio için bakın ne yaptı?

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Oğuzhan Koç’tan boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir kesenin ağzını açtı. Atina’da 275 bin Euro’ya ev alan oyuncu, tadilat ve kaldığı otel için de 2 milyon TL harcadı. Özdemir, Zekeriyaköy’deki evini de yenilemek için 500 bin TL masraf yaptı.

Demet Özdemir Yunan aşkı DJ Sergio için bakın ne yaptı?
28 Ağustos 2022’de nikâh masasına oturduğu şarkıcı Oğuzhan Koç’la mutluluğu kısa süren Demet Özdemir, 8 ay süren evliliğini 4 Mayıs’ta noktalamıştı.

Demet Özdemir Yunan aşkı DJ Sergio için bakın ne yaptı?
Ayrılığın ardından Yunanistan’da tatile çıkan ünlü oyuncu, Atina’dan 275 bin Euro’ya (8 milyon 250 bin TL) ev satın aldı. Evini tadilata sokan Demet Özdemir bu süreçte geceliği 12 bin Euro olan bir otelde konaklamaya başladı.

Demet Özdemir Yunan aşkı DJ Sergio için bakın ne yaptı?

Demet Özdemir, Yunanistan’da sadece yeni evini değil yeni aşkını da buldu. Ünlü oyuncu gönlünü Yunan DJ Sergio’ya kaptırdı. Evin tadilatı sürerken Mikonos’ta tatiline devam eden Demet Özdemir burada da katıldığı bir partide Yunan DJ Sergio ile yakınlaştı. Sevgilisiyle şimdilerde Yunanistan’ın tadını çıkartan oyuncu ağustosun ilk haftası sevgilisiyle İstanbul’a dönmeyi planlıyor.

Demet Özdemir Yunan aşkı DJ Sergio için bakın ne yaptı?

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