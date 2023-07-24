  Demet Özdemir'in aşkı ortaya çıktı!

2. Sayfa'nı haberine göre; Demet Özdemir'in son olarak Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili, ilk kez görüntülendi. Çiçeği burnunda sevgililerin görüntülenmeleri aşkı belgelemiş oldu.

Özdemir, 8 Mayıs'ta tek celsede Oğuzhan Koç'tan boşanmıştı.

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