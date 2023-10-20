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Zeytin sergisi büyük ilgi gördü  

Zeytin ve zeytinyağı üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, zeytin sevdalılarını bir araya getirdi.

Zeytin sergisi büyük ilgi gördü  

 

13 ve 19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen festivalde, zeytin sergisi de büyük ilgi gördü. Çamlık 87 Otel'de yapılan 'Ölmez Ağaç' adlı zeytin ağaçları ve zeytin resimlerinden oluşan serginin açılışını Ayvalık Ticaret Başkanı Ali Uçar yaptı. 

Zeytin sergisi büyük ilgi gördü  

Uçar, sergiyi gezerek sanatçıları tebrik etti. Sergi festival boyunca misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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