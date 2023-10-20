Zeytin sergisi büyük ilgi gördü  

13 ve 19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen festivalde, zeytin sergisi de büyük ilgi gördü. Çamlık 87 Otel'de yapılan 'Ölmez Ağaç' adlı zeytin ağaçları ve zeytin resimlerinden oluşan serginin açılışını Ayvalık Ticaret Başkanı Ali Uçar yaptı.

Uçar, sergiyi gezerek sanatçıları tebrik etti. Sergi festival boyunca misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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