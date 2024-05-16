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Ünlü isim Merve Büyüksaraç Türkiye'ye döndü!

Ünlü isim Merve Büyüksaraç Türkiye'ye döndü! İşte detaylar...

Ünlü isim Merve Büyüksaraç Türkiye'ye döndü!

Eski model Merve Büyüksaraç, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Bir süredir yaşadığı Amerika'dan dönen eski model, "Beş yıl kaldık. Bir senedir buradayız. Eşimin işleri nedeniyle oradaydık. Uzun zamandır heykel yapıyorum. Haftaya lansmanımız olacak. Sanatla uğraşıyorum. Çocuklar olunca modellik yapmıyorum. Sanatla uğraşmayı seviyorum" dedi.

 Ünlü isim Merve Büyüksaraç Türkiye'ye döndü!

Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olan Büyüksaraç, "Güzel gidiyor. Harika" diye konuştu. Eski model, "Orada en çok neyi özlediniz?" sorusuna, "Sık sık gidip geldim. Ailemle ve arkadaşlarımla çok kopmadım. İki ayda bir geldim" yanıtını verdi.

 Ünlü isim Merve Büyüksaraç Türkiye'ye döndü!

Büyüksaraç, "Türkiye mi, Amerika mı?" sorusuna, "İstanbul muhteşem bir şehir. Her iki taraftan sevdiğim şeyler var. Oranın doğasını seviyorum" diye cevap verdi.

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