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Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

89 yaşında tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Erkan Yolaç, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
TRT’de uzun yıllar sunduğu ‘Evet-Hayır’ yarışmasıyla tanınan ünlü televizyoncu Erkan Yolaç için sevenleri ve sanat dünyasının ünlü isimleri son görevlerini yapmak için bir araya geldi.

 Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

Oğlu Mehmet ve kızı Göksu’nun cami avlusunda taziyeleri kabul ettiği törene İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere Ali Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı, Hanzade Doğan, Atilla Atasoy, Gülben Ergen, Mehmet Ali Erbil, Gülenay Kalkan, İzzet Yıldızhan gibi iş ve sanat dünyasının tanınmış simaları katıldı.

 Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

Sunucu öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Zekeriyaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

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