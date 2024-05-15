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Neşe Karaböcek beş yılın ardından sahneye çıktı

Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek, beş yılın ardından sahneye çıktı. İşte detaylar...

Neşe Karaböcek beş yılın ardından sahneye çıktı

Neşe Karaböcek, 5 yılın ardından özel bir gecede sahneye çıktı.

 Neşe Karaböcek beş yılın ardından sahneye çıktı


Oğlu Hasan Yener'in vefatının ardından sahneye çıkmayan Neşe Karaböcek, 5 yıl sonra verdiği konserinde yaklaşık 2,5 saat sahnede kaldı.

 Neşe Karaböcek beş yılın ardından sahneye çıktı

“Artık Sevmeyeceğim”, “İntizar”, “Bir Öptüm”, “Geri Dönülmez Yoldayım” gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra hayranlarından

Neşe Karaböcek beş yılın ardından sahneye çıktı
gelen istekleri de okuyan Karaböcek; “Sizleri ve sahneleri çok özledim. Tekrar büyük konserlerde bir arada olmak istiyorum.

 Neşe Karaböcek beş yılın ardından sahneye çıktı

Bu sene sahnelerde 75. yılımı kutlayacağım” diyerek, sevenlerini mutlu etti.

 

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