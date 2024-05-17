  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İdil-Mert Fırat Cannes Film Festivali'nde

İdil-Mert Fırat Cannes Film Festivali'nde... İşte detaylar...

İdil-Mert Fırat Cannes Film Festivali'nde

Tektaş Saatçilik ve Mücevher Grubu bünyesinde yer alan Chopard, 1998’den beri Cannes Film Festivali’nin resmi sponsoru olmaktan ve sinemaya olan bağlılığını göstermekten mutluluk duyuyor. Bu yıl Chopard, festivalde Türkiye’den özel misafirlerini ağırlıyor.

İdil-Mert Fırat Cannes Film Festivali'nde

16 Mayıs Perşembe günü 77. Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleşen Francis Ford Coppola’nın Megalopolis filminin prömiyerine Chopard marka dostu Mert Fırat ve İdil Fırat katıldı. Her iki isim de Chopard saat ve mücevherleri ile kırmızı halıda boy gösterdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dilek Birgen, beş yıl ara verdiği Bodrum Club Catamaran'ın yeniden dümeninin başına geçti
  Cemiyet

Dilek Birgen, beş yıl ara verdiği Bodrum Club Catamaran'ın yeniden dümeninin başına geçti

Ajda Pekkan ilk stadyum konserinin detaylarını açıkladı! 600 bin dolarlık sahne kuruluyor
  Magazin

Ajda Pekkan ilk stadyum konserinin detaylarını açıkladı! 600 bin dolarlık sahne kuruluyor

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi
  Magazin

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi

Ünlü isim Merve Büyüksaraç Türkiye'ye döndü!
  Magazin

Ünlü isim Merve Büyüksaraç Türkiye'ye döndü!

İtalya'ya dört yeni dizi
  Magazin

İtalya'ya dört yeni dizi

Ahu Tuğba'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
  Gündem

Ahu Tuğba'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme!