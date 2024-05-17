İdil-Mert Fırat Cannes Film Festivali'nde

Tektaş Saatçilik ve Mücevher Grubu bünyesinde yer alan Chopard, 1998’den beri Cannes Film Festivali’nin resmi sponsoru olmaktan ve sinemaya olan bağlılığını göstermekten mutluluk duyuyor. Bu yıl Chopard, festivalde Türkiye’den özel misafirlerini ağırlıyor.

16 Mayıs Perşembe günü 77. Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleşen Francis Ford Coppola’nın Megalopolis filminin prömiyerine Chopard marka dostu Mert Fırat ve İdil Fırat katıldı. Her iki isim de Chopard saat ve mücevherleri ile kırmızı halıda boy gösterdi.

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