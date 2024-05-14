Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın ablasından şok iddia!

'Kardeşlerim' dizisinde Doruk karakteriyle popüler olan Onur Seyit Yaran'ın

ablasından şok iddialar geldi.

Oyuncunun ablası, "Babama ve bize küfürler ediyor. Biri bana yardım etsin. Silahlar gösteriyor bize...

Biz bunları paylaşırsak ne yapacaksın dediğimizde, 'Haydi bakalım' diyor" açıklamasını yaptı.

Yaran'ın ablası videodan sonra, "Kardeşimle olan tartışmamızı büyütüp buraya

yansıttığım ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için özür dilerim.

Olayları çarpıtarak anlattım" dedi.

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