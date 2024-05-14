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Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın ablasından şok iddia!

Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın ablasından şok iddia! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın ablasından şok iddia!

'Kardeşlerim' dizisinde Doruk karakteriyle popüler olan Onur Seyit Yaran'ın

Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın ablasından şok iddia!

ablasından şok iddialar geldi.

Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın ablasından şok iddia!

Oyuncunun ablası, "Babama ve bize küfürler ediyor. Biri bana yardım etsin. Silahlar gösteriyor bize...

Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın ablasından şok iddia!

Biz bunları paylaşırsak ne yapacaksın dediğimizde, 'Haydi bakalım' diyor" açıklamasını yaptı.

Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın ablasından şok iddia!

 

Yaran'ın ablası videodan sonra, "Kardeşimle olan tartışmamızı büyütüp buraya

Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın ablasından şok iddia!

yansıttığım ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için özür dilerim.

Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın ablasından şok iddia!

Olayları çarpıtarak anlattım" dedi.

 

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