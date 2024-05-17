Beren Saat klinik çıkışı Nişantaşı'nda görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; Beren Saat, Nişantaşı'nda görüntülendi.



Bir doktor kliniği çıkışında yansıyan oyuncunun sırt ağrısı için geldiği öğrenildi.



Saat, sorulara cevap vermedi. Oyuncu, aracına binip Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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