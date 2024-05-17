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Beren Saat klinik çıkışı Nişantaşı'nda görüntülendi

Ünlü oyuncu Beren Saat klinik çıkışı Nişantaşı'nda görüntülendi. İşte detaylar...

Beren Saat klinik çıkışı Nişantaşı'nda görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; Beren Saat, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Beren Saat klinik çıkışı Nişantaşı'nda görüntülendi
Bir doktor kliniği çıkışında yansıyan oyuncunun sırt ağrısı için geldiği öğrenildi.

Beren Saat klinik çıkışı Nişantaşı'nda görüntülendi
Saat, sorulara cevap vermedi. Oyuncu, aracına binip Nişantaşı'ndan ayrıldı.

 

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