Ünlü çift Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandı  

Ünlü çift Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandığını açıkladı.



2017'de evlenen çiftin iki çocuğunu bulunuyor.



Çift, ortak basın açıklaması yaparak, boşandığını açıkladı.

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