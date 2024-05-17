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Ünlü çift Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandı  

Ünlü çift Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandı. İşte detaylar...

Ünlü çift Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandı  

Ünlü çift Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandığını açıkladı.

Ünlü çift Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandı  
2017'de evlenen çiftin iki çocuğunu bulunuyor.

Ünlü çift Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandı  
Çift, ortak basın açıklaması yaparak, boşandığını açıkladı.

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