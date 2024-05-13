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Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile mi? İşte Dadgar'dan hamilelik açıklaması!

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile mi? İşte detaylar...

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile mi? İşte Dadgar'dan hamilelik açıklaması!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, Nişantaşı'nda görüntülendi. Markasının devam ettiğini söyleyen tasarımcı, "Online devam ediyorum. Yeni projelerim var yaz için" dedi.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile mi? İşte Dadgar'dan hamilelik açıklaması!
Eşinin oynadığı 'Kızıl Goncalar' dizisini kaçırmadığını belirten Dadgar, "Özcan'ın oyunculuğuna bayılıyorum. Usta" diye konuştu.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile mi? İşte Dadgar'dan hamilelik açıklaması!
Sık sık çıkan hamilelik haberlerine tasarımcı, "Öyle bir şey yok" diyerek, iddiaları yalanladı.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile mi? İşte Dadgar'dan hamilelik açıklaması!
Dadgar, telefonun kapağına eşinin fotoğrafını koyduğunu söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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