Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile mi? İşte Dadgar'dan hamilelik açıklaması!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, Nişantaşı'nda görüntülendi. Markasının devam ettiğini söyleyen tasarımcı, "Online devam ediyorum. Yeni projelerim var yaz için" dedi.



Eşinin oynadığı 'Kızıl Goncalar' dizisini kaçırmadığını belirten Dadgar, "Özcan'ın oyunculuğuna bayılıyorum. Usta" diye konuştu.



Sık sık çıkan hamilelik haberlerine tasarımcı, "Öyle bir şey yok" diyerek, iddiaları yalanladı.



Dadgar, telefonun kapağına eşinin fotoğrafını koyduğunu söyledi.

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