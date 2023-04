 Galatasaray Üniversitesi Yılın En’lerine Ödüllerini Takdim Etti

Altınyıldız Classics moda sponsorluğunda Galatasaray Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından “EN” ödül töreninin bu yıl 17’ncisine imza atıldı.

Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve sunuculuğunu oyuncu Esra Ruşan’ın gerçekleştirdiği törende ylın kadın ve erkek sanatçıları, müzik grubu, iş insanı, kadın ve erkek dizi/film oyuncuları, en iyi şirket, yazar, sporcu ve tiyatro oyunu gibi 28 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Ödül alanlar arasında Farah Zeynep Abdullah, Çağan Irmak, Mor ve Ötesi, Demet Akbağ, Enis Arıkan, Hadise, Mabel Matiz ile iş dünyasından Güler Sabancı ve akademi camiasından İlber Ortaylı da yer aldı.

Ödül töreninin ev sahiplerinden Altınyıldız Classics Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Uğur Gülce, 17’ncisi düzenlenen ödül töreni ile ilgili şunları söyledi: “Altınyıldız Classics olarak bütün varlığımızla gençlerin yanında yer almaktan, onları desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Gençliğe güveniyoruz, onların içinde bulundukları şartlar, duygu ve düşünceleri, olaylara karşı yaklaşımları, yorumlamaları ve bakış açıları bize ilham veriyor. Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği ve Moda Sponsoru olarak bulunduğumuz törenin gençler tarafından nasıl özenle ve heyecanla hazırlandığına şahit olmak bize gurur veriyor. Tam 17 senedir nesilden nesile aktarılarak aynı coşkuyla devam eden EN Ödül Töreni’nin nice yıllar başarıyla devam etmesini dilerim.”

“İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?” kitabıyla EN İyi Kitap ve EN İyi Yazar ödüllerini alan İlber Ortaylı, törende yaptığı konuşmada “Hep düşünüyordum acaba bu Galatasaray’da anılmak için ölmek mi lazım? Neyse ki gördüm. Çok seviyorum, burası başka hiçbir yere benzemez. Hiç değişmeyen bir orijinalitesi vardır. Burada enlerden bahsediyoruz. En iyi ödül seçen üniversite de bizimki” dedi.

EN İyi Kadın Tiyatro Sanatçısı ödülüne layık görülen Demet Akbağ, “Bayılıyorum bu okula, Çok seviyorum bu okulu, belki bilenleriniz vardır, tuttuğum takımın da okulu. Kısmette ödül almaya gelmek varmış. Takdir edersiniz ki yıllar içinde ödüller aldım ödüller verdim. Ama benim için her zaman öğrencilerin, gençlerin verdiği ödüllerin yeri ayrıdır. Hani onlar bazen yer olmaz da evin bir köşesinde sandıklara kaldırılırlar. Benim gençlerin verdiği bütün ödüllerim rafta hep gözümün önünde durur. Çok çok teşekkür ediyorum. Onur duydum. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Özellikle bu yıl cumhuriyetimizin 100. yılında umutluyuz gençler!” dedi.

EN İyi Dijital Platform Dizisi seçilen Gibi ile ödül alan Feyyaz Yiğit, “Çok kalabalığız. Birbirinden önemli ufacık yüzlerce parçanın bir araya gelmesi bir şeyi bütün ve güzel yapıyor. Bu özellikleri bu üniversite de taşıyor. Herkese, birlikte çalıştığımız herkes adına çok teşekkür ederim. Bizi çok mutlu ettiniz” dedi.

EN İyi Kadın Şarkıcı ödülünü alan Hadise gençlere kendinize inanın diyerek şunları söyledi: “Çok özel bir ödül bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni bu ödüle layık gördüğünüz için. 2022 benim için enteresan olduğu kadar her şeyiyle güzel bir seneydi. Bir ödül kazanmak benimle birlikte çalışan ekibim için de önemli. Mütevazı bir insanım ama işimde iyi olduğumu biliyorum. Çünkü işimi çok seviyorum, müziğime aşığım. Her şarkıda sizlere bir hikaye anlatmaya çalışıyorum. Bu gece yeni şarkım Feryat çıkıyor, bu ödülle birlikte benim için çok daha özel oldu.”

Galatasaray Üniversitesi 17. EN Ödül Töreni Kazananlar

EN İyi Film: Kurak Günler

EN İyi TV Dizisi: Yalı Çapkını

EN İyi Dijital Platform Dizisi: Gibi

EN İyi Yönetmen: Çağan Irmak

EN İyi Kadın Dizi / Film Oyuncusu: Farah Zeynep Abdullah

EN İyi Erkek Dizi / Film Oyuncusu: Selahattin Paşalı

EN İyi Çıkış Yapan Dizi / Film Oyuncusu: Afra Saraçoğlu

EN İyi Tiyatro Oyunu: Jekyll & Hyde

EN İyi Kadın Tiyatro Sanatçısı: Demet Akbağ

EN İyi Erkek Tiyatro Sanatçısı: Enis Arıkan

EN İyi Çıkış Yapan Tiyatro Sanatçısı: İrem Kalaycıoğlu

EN İyi Şarkı: ”Antidepresan - Mabel Matiz / Mert Demir"

EN İyi Kadın Şarkıcı: Hadise

EN İyi Erkek Şarkıcı: Evdeki Saat

EN İyi Müzik Grubu: Mor ve Ötesi

EN İyi Çıkış Yapan Şarkıcı / Müzik Grubu: Güneş

EN İyi Kitap: ”İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? - İlber Ortaylı"

EN İyi Yazar: İlber Ortaylı

EN İyi Yazılı Dijital Platform: Vogue Türkiye

EN Başarılı Şirket: Anadolu Efes

EN Başarılı İş İnsanı: Güler Sabancı

EN Yaratıcı Reklam Kampanyası: ”Yarın Hepimizin Olacak - İstanbul Büyükşehir Belediyesi"

EN İyi YouTube Kanalı: Babala TV

EN İyi Sosyal Medya Etkileşimcisi: Berk Keklik

EN Duyarlı Proje: "She Said No - UN Women Turkey

EN İyi Kültür Sanat Kurumu: Zorlu PSM

EN Başarılı Kadın Sporcu: Zehra Güneş

EN Başarılı Erkek Sporcu: Cem Bölükbaşı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.