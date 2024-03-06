  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bakü'de Hadise büyüsü! Makyaj sırlarını paylaştı

Türkiye’nin başarılı make-up artisti Serhat Şen, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen makyaj sanatı masterclass etkinliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Bu özel etkinlikte Hadise, Serhat Şen'e model oldu ve katılımcılara makyajın inceliklerini ve püf noktalarını aktarırken, özel deneyimlerini ve sırlarını da paylaştı.

Bakü'de Hadise büyüsü! Makyaj sırlarını paylaştı

Bakü’de büyük hayran kitlesi olan Hadise, masterclass sonrasında katılımcıların yoğun ilgisine maruz kaldı ve uzun süre hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. 

Bakü'de Hadise büyüsü! Makyaj sırlarını paylaştı

Etkinlik, Serhat Şen'in sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurularla büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Hadise ve Serhat Şen'in profesyonel yaklaşımlarıyla makyajın inceliklerini birinci elden öğrenme fırsatını yakaladılar. 

Bakü'de Hadise büyüsü! Makyaj sırlarını paylaştıHadise ve Serhat Şen'in makyaj masterclass etkinliğinde, güzellik tutkunları bir araya gelerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hadise'nin paylaşımına yorum yağmıştı. Gizemli erkek ortaya çıktı
  Magazin

Hadise'nin paylaşımına yorum yağmıştı. Gizemli erkek ortaya çıktı

Hadise sahnede büyüledi
  Magazin

Hadise sahnede büyüledi

Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler'e sahnede göndermede bulundu
  Magazin

Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler'e sahnede göndermede bulundu

Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı mı? Flaş gelişme!
  Magazin

Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı mı? Flaş gelişme!

Hadise damga vurdu
  Magazin

Hadise damga vurdu

Zeynep Bastık'tan farklı kombin
  Magazin

Zeynep Bastık'tan farklı kombin