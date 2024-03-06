Bakü'de Hadise büyüsü! Makyaj sırlarını paylaştı

Bakü’de büyük hayran kitlesi olan Hadise, masterclass sonrasında katılımcıların yoğun ilgisine maruz kaldı ve uzun süre hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Etkinlik, Serhat Şen'in sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurularla büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Hadise ve Serhat Şen'in profesyonel yaklaşımlarıyla makyajın inceliklerini birinci elden öğrenme fırsatını yakaladılar.

Hadise ve Serhat Şen'in makyaj masterclass etkinliğinde, güzellik tutkunları bir araya gelerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

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