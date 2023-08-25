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Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı mı? Flaş gelişme!

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler barıştı mı?

Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı mı? Flaş gelişme!

Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kaldıktan sonra boşanan Hadise, hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Hadise ile Mehmet Dinçerler sessiz sedasız nikah masasına oturmuş ancak ikilinin evlilikleri 5 ay kadar sürmüştü.

Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı mı? Flaş gelişme!

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı Hadise, eski evliliğiyle tekrar gündeme geldi. Ayrılık sürecinde çok konuşulan ünlü çiftin yeniden barıştıkları iddia edildi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı mı? Flaş gelişme!

ASLA MÜMKÜN DEĞİL

Hadise cephesinden geldi. 2.Sayfa'nın haberine göre; Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile bir araya gelmesinin asla mümkün olmadığı belirtildi.

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