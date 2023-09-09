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Hadise'nin paylaşımına yorum yağmıştı. Gizemli erkek ortaya çıktı

Hadise'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı, arkası dönük bir erkekle sarılırken verdiği poz merak uyandırmıştı. 'Yeni aşk mı?' yorumlarını beraberinde getiren fotoğrafın sırrı çözüldü.  

Hadise'nin paylaşımına yorum yağmıştı. Gizemli erkek ortaya çıktı

Hadise ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayın'da aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti. Sessiz sedasız evlenen ikilinin mutluluğu sadece beş ay sürmüştü. İkili, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Hadise'nin paylaşımına yorum yağmıştı. Gizemli erkek ortaya çıktı

"KALAMAM SENDEN SONRA BURALARDA"

Rapçi Murda ile yaptığı düetlerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran güzel popçu, son olarak kalp emojisiyle birlikte "Kalamam senden sonra buralarda" mesajını yazdığı kare ile gündeme geldi. 

Hadise'nin paylaşımına yorum yağmıştı. Gizemli erkek ortaya çıktı

İŞTE HADİSE'NİN KLİP PARTNERİ 

Hadise, takipçilerinden 220 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı. 29 Eylül Cuma günü yayınlayacağı 'Sevmiyo' şarkısı için kamera karşısına geçen sanatçının merak uyandıran klip partneri de belli oldu.

Hadise'nin paylaşımına yorum yağmıştı. Gizemli erkek ortaya çıktı

Pop Bizde’nin haberine göre; ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı ve arkası dönük halde görülen gizemli erkeğin Emre Bulut olduğu ortaya çıktı.

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