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Hadise damga vurdu

Ünlü şarkıcı Hadise, yaz konserlerinde rekor kırmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Hadise damga vurdu

Hadise, yaz konserlerinde rekor kırmaya devam ediyor.

 Hadise damga vurdu

Antalya Açıkhava sahnesinde binlerce hayranı ile buluşan Hadise, eşsiz performansıyla muhteşem bir müzik şölenine imzasını attı.

 Hadise damga vurdu

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Hadise Missoni etiketli gri siyah ışıltılı mini bir elbise giydi.

Hadise damga vurdu

İki saat sahnede dansçılarıyla unutulmaz bir performans sergileyen Hadise, şarkıları ve güzelliği ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. İş insanı Mehmet Dinçerler ile sadece 5 ay evli kalan ünlü şarkıcı Hadise, "Benimki pek evlilikten sayılmaz. Yüreğim soğudu yakamam artık" dedi.

 

 

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