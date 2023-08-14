 Hadise damga vurdu

Hadise, yaz konserlerinde rekor kırmaya devam ediyor.

Antalya Açıkhava sahnesinde binlerce hayranı ile buluşan Hadise, eşsiz performansıyla muhteşem bir müzik şölenine imzasını attı.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Hadise Missoni etiketli gri siyah ışıltılı mini bir elbise giydi.

İki saat sahnede dansçılarıyla unutulmaz bir performans sergileyen Hadise, şarkıları ve güzelliği ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. İş insanı Mehmet Dinçerler ile sadece 5 ay evli kalan ünlü şarkıcı Hadise, "Benimki pek evlilikten sayılmaz. Yüreğim soğudu yakamam artık" dedi.

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