Hadise sahnede büyüledi

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Hadise, Ulukent’te konser verdi.

Sahne şovuyla herkesi büyüleyen Hadise müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Uzun zamandır böyle bir kalabalık görmediğini belirten Hadise, izleyenlere müzik ve dans şöleni sundu.

Vatandaşlar nefes kesen gösterileri cep telefonları ve kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

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