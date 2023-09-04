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Hadise sahnede büyüledi

Hadise’nin konser maratonu hız kesmeden devam ediyor. Menemen Kurtuluş Şenliği konserinde sahne alan sanatçı, performansı ve şarkılarıyla eşsiz bir performans sergiledi.

Hadise sahnede büyüledi

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Hadise, Ulukent’te konser verdi.

Hadise sahnede büyüledi

Sahne şovuyla herkesi büyüleyen Hadise müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Uzun zamandır böyle bir kalabalık görmediğini belirten Hadise, izleyenlere müzik ve dans şöleni sundu.

Hadise sahnede büyüledi

Vatandaşlar nefes kesen gösterileri cep telefonları ve kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

Hadise sahnede büyüledi

 

 

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