Estée Lauder'dan yepyeni perfectionist pro lifting etkili serum

Cildin doğal lifting gücünü destekleyen bir formüle sahip bu serumdaki yenilikçi bileşenlerle cildi sıkılaştırır, lifting etkisi kazandırır ve gençleşir. Çift heksapeptid (8+9')u içeren Estée Lauder'ın uzmanlığıyla tasarlanmış, dermatoloji ilhamlı bu ürün, cildin doğal lifting gücünü desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir.

Cildi Yeniden Şekillendirme:

Cildinizi yeniden şekillendiren ve kaldırma etkisiyle dolgun, genç bir görünüm sağlayan serum, beş ana bölgede daha lifting etkili bir görünüm elde etmek için tasarlanmıştır. Üst yüzden boyuna kadar her bölgede etkili sonuçlar sunar.

Üst Yüz +17%

Nazolabial Kırışıklıklar +24%

Yanaklar +18%

Çene Hattı +12%

Boyun +19%

Doğal Protein Üretimini Artırma:

Estée Lauder'ın sistemler biyolojisi yaklaşımıyla tasarlanan bu serum, cildin doğal protein üretimini artırarak cildin kendi kaldırma gücünü destekler. Bu sayede cilt, elastikiyetini artırır ve gençlik yapılarını korur.

Yenilikçi Çift Heksapeptid+ Bileşimi:

Heksapeptid 8+9'un yanı sıra yeni bir hassas mühendislik peptidi içeren bu bileşim, cildin kendi yapısal ağını hızla yeniden inşa etmesine yardımcı olur ve cildi sıkılaştırır. Üçlü-Anti Teknoloji, cildin sarkmasını ve sıkılığın kaybını önlemeye yardımcı olur lifting etkili bir görünüm sağlar.

Günlük Kullanım:

Perfectionist Pro Lifting Etkili Serum, günlük cilt bakım rutininizin önemli bir parçası olacak. Sabah ve akşam nemlendirici öncesi temiz cilde uygulandığında, cildinizin daha pürüzsüz ve parlak göründüğünü fark edeceksiniz.

Klinik Sonuçlar:

Klinik testler, Perfectionist Pro Lifting Etkili Serum'un elastikiyeti artırdığını, çizgi ve kırışıklıkların azaldığını ve cildin daha genç ve şekillendirilmiş göründüğünü göstermektedir.

4 Saat içinde, katılımcıların %100'ünde elastikiyet %28 artış gösteriyor 2 .

. 3 Gün sonra, çizgiler azalmaya başlıyor 3 .

. 7 Gün sonra, cilt lifting etkisini 4 hissetmeye başlar, alın çizgileri azalmış görünür 5 .

hissetmeye başlar, alın çizgileri azalmış görünür . 14 Gün sonra, boyun sıkılığı artar ve boyun çizgileri/kırışıklıkları azalmış görünür6.

Çevre Dostu Ambalaj:

Estée Lauder, çevreye duyarlı bir yaklaşımla üretilen ve %20 oranında geri dönüştürülmüş ambalajıyla çevreye katkıda bulunuyor.

Perfectionist Pro Lifting Etkili Serum ile cildinizdeki değişimi yaşayın ve doğal güzelliğinizi keşfedin! Estée Lauder'ın bu muhteşem ürünüyle tanışmak için şimdi deneyin!

2 Ürün uygulamasından sonra 1 kadın ile yapılan klinik teste göre.

3 Ürünün 12 hafta boyunca günde 2 kez kullanılmasının ardından 29 kadın ile klinik test yapılmıştır, ölçümler 3 gün sonra alınmıştır.

4 Ürünün 12 hafta boyunca günde 2 kez kullanılmasının ardından 32 kadın ile klinik test yapılmıştır, ölçümler 1 hafta sonra alınmıştır.

5 Ürünün 12 hafta boyunca günde 2 kez kullanılmasının ardından 29 kadın ile klinik test yapılmıştır, ölçümler 1 hafta sonra alınmıştır.

6 Ürünün 12 hafta boyunca günde 2 kez kullanılmasının ardından 32 kadın ile klinik test yapılmıştır, ölçümler 2 hafta sonra alınmıştır.

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