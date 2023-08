Ekin Uzunlar Amerika yolcusu

Karadeniz türkülerinden Ankara havalarına geniş bir repertuar ile müzikseverlerden tam not alan Uzunlar, İç Anadolu yöresine ait "Tesbih" isimli şarkıyı seslendirirken sahnede tesbih salladı ve büyük alkış aldı. Ekin Uzunlar'a sahne performansında Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından çiçek de takdim edildi.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekin Uzunlar, yeni projelerini ve konser maratonunu anlattı. Volkan Konak ile yeni bir şarkıda düet yapmayı çok istediğini söyleyen Uzunlar, "Yakında sürpriz isimlerle düetler olacak. Yeni şarkılar üzerinde çalışıyoruz. " şeklinde konuşarak sevenlerine yeni projeler ve şarkılar müjdesini verdi. Önümüzdeki aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir konserler vereceğini belirten Uzunlar, kemençeyi dünyaya tanıtma hayalini gerçekleştirme konusunda adım adım ilerlediğini vurguladı. New York, New Jersey ve Del Rey'de sahne performansı sergileyecek olan Ekin Uzunlar, "Amerika'da konserler vermeye gidiyorum. Birçok kültürden insanların konserlerime katılmasını amaçlıyoruz. New York'ta sokaklarda bile kemençe çalacağım. Kemençeyi dünya tanımalı. Amerikalılara kemençemle caz şarkılar da çalacağım türküler de... Eminim kemençeyle ilk kez tanışanlar çok şaşıracaklar." şeklinde konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.