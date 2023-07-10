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Rafet El Roman'dan Ekin Uzunlar'a övgü dolu sözler

Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman, geçtiğimiz gün Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102 'inci yılı kapsamında düzenlenen organizasyonda sahne performansı sergilediler. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, bu anlamlı organizasyonda sahneye çıkmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söylediler.

Rafet El Roman'dan Ekin Uzunlar'a övgü dolu sözler

Rafet El Roman, Ekin Uzunlar'ın sanatıyla gurur duyduğunu söyleyerek söze başlarken, "Hem çalıyorsun, hem söylüyorsun, hem yazıyorsun, seninle gerçekten gurur duyuyorum." şeklinde konuştu. Rafet el Roman Almanya'da her yerde Ekin Uzunlar'ın konser afişlerini gördüğünü ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi. El Roman, "Yeni dönemin en yetenekli isimlerindensin Ekin." şeklinde konuşurken, Uzunlar'ın da bu sözler karşısında duygulanarak gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı. Rafet El Roman ve Ekin Uzunlar, sevenlerine ortak bir çalışmada bir araya gelebilecekleri müjdesini de verdi.

Rafet El Roman'dan Ekin Uzunlar'a övgü dolu sözler

İlk olarak sahneye çıkan Ekin Uzunlar, "Hüznün Gemileri", "Zindan" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra Mustafa Ceceli ile birlikte düet yaptıkları "Yolları Aşamadım" isimli şarkısıyla da büyük alkış aldı. Binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen sahne performansında kemençesiyle yerli ve yabancı bir çok şarkıyı da çalan Ekin Uzunlar, bateri de çalarak müzikseverlerden tam not aldı.

Rafet El Roman'dan Ekin Uzunlar'a övgü dolu sözler

Ormanın içerisinde, göl kıyısından tertemiz bir havada gerçekleştirilen bu muhteşem sahne performansında Ekin Uzunlar'a, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu tarafından sahnede bir çok hediye de takdim edildi.

Ekin Uzunlar'ın ardından sahneye çıkan usta müzisyen Rafet El Roman da eskimeyen şarkılarıyla müzikseverlere zaman zaman hareketli zaman zaman duygusal dakikalar yaşattı. Binlerce müziksever El Roman şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiler.

 

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