 Rafet El Roman kısır ameliyatı mı oldu? Şok açıklamalar!

Ünlü sanatçı Rafet El Roman, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu.



İki kızı ve bir oğlu olan sanatçı, kısırlaştırma ameliyatı olduğunu belirterek "Artık çocuğum olmayacak" dedi.





Nasıl bir babasınız? Çocuklarınızın annesiyle aranız nasıl?

Çocuklarımla ve anneleri ile gayet güzel anlaşıyoruz, bazı ufak tefek sorunlar yaşansa da, saygı çerçevesinde hepsini hallediyoruz. Çok şanlıyım ki evlatlarım beni hiç üzmedi. Çocuklarım bana aşırı düşkündür ve aramızda büyük bir sevgi bağı var. Kardeşler arasında da böyle. Çocuklarımın anneleri ile gerçekten güzel, samimi bir dostluğumuz var. İkisine de minnettarım ve hayat boyu da böyle kalacak. Ayrılırken çok yanlış durumlar da maalesef yaşandı ve beni kınayanlar da oldu, fakat olaylar hiçbir şekilde medyada yansıtıldığı gibi değildi. Asla kızlarımı annelerinden kaçıran, görmelerine engel olan bir baba olmadım. Zaman her şeyi çok güzel gösterdi bize. Şimdi anlıyorum ki çocuklarım adına her şeyi doğru yapmışım. Çocuklarımın anneleriyle her zaman dost kalacağım ve bana ihtiyaç duydukları her daim ikisinin de yanlarında olacağım.

Bir de oğlunuz Edvan var. Onu da merak ediyoruz...

Oğlum Edvan 13 yaşında, Almanya'da bizimle beraber yaşıyor, 7'nci sınıfa gidiyor. Müzik kulağı müthiş fakat en büyük ilgi alanı bilgisayar oyunları ve futbol. Ailemizin en şımarığı...

Bir daha çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?

Bunu ilk defa size açıklıyorum. Benim artık çocuğum olmayacak. 6 yıllık hayat arkadaşım Yeşim Hanım'dan oğlum Edvan doğduğu zaman kızlarım psikolojik olarak zor bir süreç yaşadı. Annem de beni bu konuda uyardı. Biz de aile toplantısı yaptık. Kızlarım kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım. Evlatlarım ve ailemin huzuru için bunu gönüllü olarak yaptım.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.