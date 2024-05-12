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2019 yılında hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'in mezarlığına giden Hande Erçel'den duygusal paylaşım

2019 yılında hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'in mezarlığına giden Hande Erçel'den duygusal paylaşım. İşte detaylar...

2019 yılında hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'in mezarlığına giden Hande Erçel'den duygusal paylaşım

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, uzun süre mücadele ettiği kanser hastalığına 2019 yılında yenilmişti.

2019 yılında hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'in mezarlığına giden Hande Erçel'den duygusal paylaşım
Oyuncu, Anneler Günü'nde annesinin mezarına gitti.

2019 yılında hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'in mezarlığına giden Hande Erçel'den duygusal paylaşım

Erçel'den duygusal bir paylaşım geldi.

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