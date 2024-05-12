2019 yılında hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'in mezarlığına giden Hande Erçel'den duygusal paylaşım

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, uzun süre mücadele ettiği kanser hastalığına 2019 yılında yenilmişti.



Oyuncu, Anneler Günü'nde annesinin mezarına gitti.

Erçel'den duygusal bir paylaşım geldi.

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