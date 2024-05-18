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Her teaser'ı olay olmuştu! Gülşen'in yeni şarkısı 'Bal' klibi ile görücüye çıktı

Gülşen, sözü ve bestesi kendisine, prodüksiyonu Ozan Çolakoğlu'na ait olan "Bal" ile 2024 yazını karşılıyor.

Her teaser'ı olay olmuştu! Gülşen'in yeni şarkısı 'Bal' klibi ile görücüye çıktı

Güncel pop-dans soundunda hazırlanan, yepyeni Gülşen şarkısı "Bal", Abdullah Yazıcı yönetmenliğinde, Mahizer Aytaş kreatif direktörlüğünde kliplendi. 

Her teaser'ı olay olmuştu! Gülşen'in yeni şarkısı 'Bal' klibi ile görücüye çıktı

Şarkı17 Mayıs Cuma günü DMC / Ozinga Productions etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor. 

Her teaser'ı olay olmuştu! Gülşen'in yeni şarkısı 'Bal' klibi ile görücüye çıktı

Tanıtımları büyük merak uyandıran Bal’ın video klibi Netd Müzik YouTube kanalı ve tüm müzik televizyonlarında yayında.

Her teaser'ı olay olmuştu! Gülşen'in yeni şarkısı 'Bal' klibi ile görücüye çıktı

 

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