Her teaser'ı olay olmuştu! Gülşen'in yeni şarkısı 'Bal' klibi ile görücüye çıktı

Güncel pop-dans soundunda hazırlanan, yepyeni Gülşen şarkısı "Bal", Abdullah Yazıcı yönetmenliğinde, Mahizer Aytaş kreatif direktörlüğünde kliplendi.

Şarkı17 Mayıs Cuma günü DMC / Ozinga Productions etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.

Tanıtımları büyük merak uyandıran Bal’ın video klibi Netd Müzik YouTube kanalı ve tüm müzik televizyonlarında yayında.

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