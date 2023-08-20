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Gülşen'den farklı kombin

Sahne kıyafetleriyle sık sık gündem olan Gülşen, farklı bir kombin tercih etti. İşte detaylar...

Gülşen'den farklı kombin

Gülşen, YBY Woods sahnesindeki konserde hayranlarını çok sevilen şarkıları ile coşturdu.

Gülşen'den farklı kombin

Eşsiz sesi, bitmek bilmeyen enerjisi ve başarılı sahne performansıyla unutulmaz bir konsere imza atan Gülşen, şarkılarını alanı dolduran 9 bin seyirciyle birlikte söyledi.

Gülşen'den farklı kombin

Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, Gülşen’i İstanbul’un en büyük sahnesinde ağırladı.

Gülşen'den farklı kombin

Lolipop şarkısıyla açılış yapan Gülşen, en sevilen parçalarından Yatcaz Kalkcaz Ordayım, Seyre Dursun Aşk, Of Of, Bangır Bangır gibi pek çok hit şarkısını seslendirdi.

Gülşen'den farklı kombin

Hayranları ile sık sık sohbet eden ünlü sanatçı, gelen istek üzerine Nazar Değmesin şarkısını da alanı dolduran binlerce seyirciyle birlikte söyledi.

Gülşen'den farklı kombin

Türk pop müziğinin yıldızı Gülşen, eğlence dozunun bir an olsun azalmadığı konserde Edis ile düet yaptığı Sor isimli şarkısını da ilk kez YBY Woods sahnesinde seslendirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gülşen'den farklı kombin

Sanatçı, yüksek enerjisi ve güçlü sesiyle müzikseverlere harika anlar yaşattı.

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