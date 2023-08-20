Gülşen'den farklı kombin

Gülşen, YBY Woods sahnesindeki konserde hayranlarını çok sevilen şarkıları ile coşturdu.

Eşsiz sesi, bitmek bilmeyen enerjisi ve başarılı sahne performansıyla unutulmaz bir konsere imza atan Gülşen, şarkılarını alanı dolduran 9 bin seyirciyle birlikte söyledi.

Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, Gülşen’i İstanbul’un en büyük sahnesinde ağırladı.

Lolipop şarkısıyla açılış yapan Gülşen, en sevilen parçalarından Yatcaz Kalkcaz Ordayım, Seyre Dursun Aşk, Of Of, Bangır Bangır gibi pek çok hit şarkısını seslendirdi.

Hayranları ile sık sık sohbet eden ünlü sanatçı, gelen istek üzerine Nazar Değmesin şarkısını da alanı dolduran binlerce seyirciyle birlikte söyledi.

Türk pop müziğinin yıldızı Gülşen, eğlence dozunun bir an olsun azalmadığı konserde Edis ile düet yaptığı Sor isimli şarkısını da ilk kez YBY Woods sahnesinde seslendirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sanatçı, yüksek enerjisi ve güçlü sesiyle müzikseverlere harika anlar yaşattı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.