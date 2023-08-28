 Saçını kırmızıya boyatan Gülşen aldığı tepkilere cevap verdi!

Sahne kıyafetleri ve şovları ile gündemden düşmeyen Gülşen, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.



Alışverişe çıkarak spor kıyafetlerle ilgilenen ünlü şarkıcı, sahne çalışmaları devam ettiği için tatil yapmaya fırsat bulamadığını söyleyip, "Sürekli çalışıyorum benim tatilim sahnelerde geçiyor" dedi.

Bir süredir saçlarını kırmızıya boyatan Gülşen, renkli olmayı sevdiğini belirtip saçlarıyla ilgili nasıl tepkiler aldığı sorusu üzerine "Sevmediğim bir şeyi kim yaptırabilir ki bana?" diye konuştu.

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